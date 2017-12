L’UTICA affirme soutenir les efforts du gouvernement contre contre la corruption

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) réitère son soutien aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption, conformément aux exigences de la loi et au contenu du document “l’Accord de Carthage”.

La centrale patronale a indiqué, dans un communiqué, publié jeudi, que “suite aux dernières arrestations effectuées par le gouvernement s’adossant sur les dispositions de l’Etat d’urgence en vigueur et dans l’attente d’avoir davantage de précisions sur cette question, elle encourage le combat de toutes les formes d’enfreinte à la loi et tout ce qui peut nuire à la sécurité du pays et son économie”.

L’UTICA a souligné qu’elle ne défend que ceux qui respectent la loi, rappelant qu’elle a longtemps appelé les Tunisiens à se mobiliser contre la contrebande qui a détruit l’économie formelle.

L’organisation a, cependant, recommandé aux moyens d’information et à l’opinion publique nationaux de “ne pas généraliser et faire l’amalgame entre les chefs d’entreprises qui s’alignent sur la loi et travaillent dans la transparence totale avec ceux qui l’enfreignent”, les appelant à ne pas diaboliser les chefs d’entreprises et maculer leur image ce qui porterait atteinte à la renommée de la Tunisie et impacterait sa capacité à attirer l’investissement”.