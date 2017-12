LEONI honore ses employés et titularise 441 agents

Dans le cadre du renforcement de sa politique sociale, la société LEONI Tunisie a organisé une cérémonie pour fêter la titularisation de 441 de ses agents et pour rendre hommage à de nombreux autres, ayant entre 20 et 30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Au cours de la cérémonie, qui s’est déroulée en présence de nombreux responsables et invités, le directeur général de LEONI, Mohamed Larbi Rouis, s’est félicité des efforts déployés par l’administration qui a encouragé et soutenu l’action sociale qui a contribué à l’amélioration du rendement et de la productivité, d’où l’évolution positive du chiffre d’affaires et l’enthousiasme de tous les employés qui ont été récompensés au retour par des promotions et une amélioration de leurs conditions professionnelles et matérielles.

M. Rouis a tenu à préciser que les hommages rendus aux diverses générations des employés constituent des gestes remarquables qui confirment la confiance placée par la Direction en son personnel qui fait la force et la solidité de l’entreprise.

Il a affirmé que LEONI Tunisie est parvenue, au cours de la dernière période, à relever les défis et gagner les paris de la réussite malgré la conjoncture très difficile aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Parmi les réalisations et autres acquis, Mohamed Larbi Rouis a cité notamment le nouveau projet qui remplacera celui de MFA avec l’objectif de préserver 2.000 emplois, au moins, pour une durée de dix ans; ainsi que la nouvelle extension à Mateur-Sud qui permettra le recrutement de 800 employés dans la nouvelle usine sur une superficie de 6.000 m² et qui sera ouverte prochainement.

A noter que la cérémonie a été une occasion pour rendre hommage à 41 agents des différentes catégories professionnelles ayant plus de 20 ans d’ancienneté et à l’employée, Latifa Limam -qui a 30 ans de service.

Un hommage spécial a été rendu, aussi, au groupe «Mécatronique» tout en annonçant la titularisation de 441 agents dont 67 avec le signe de 100%, contre 334 et 28 employés qui l’avaient été au cours de l’année passée.