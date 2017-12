Lancement de la mise en place de la stratégie nationale urgente pour la famille

Youssef Chahed a donné, mardi 23 mai, le coup d’envoi pour la mise en place d’une stratégie nationale urgente au profit de la famille, s’étalant sur la période allant de 2017 à 2020.

La stratégie nationale visant à institutionnaliser le genre et à garantir l’égalité dans tous les domaines sera lancée dans les prochains jours, stipule le discours du chef du Gouvernement dont la lecture a été donnée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Néziha Laabidi, lors de l’ouverture de la conférence nationale sur l’éducation parentale et la paix et la sécurité sociales tenue à Gammarth.

La stratégie nationale urgente au profit de la famille a pour objectif de promouvoir la famille, assurer l’éducation, la santé et la sécurité à toutes les familles tunisiennes.

Cette stratégie, première en son genre, depuis 2006, comporte 8 axes. Parmi les axes abordés, figurent notamment la réforme du système législatif à travers la révision du congé de maternité et de paternité, ainsi que l’élaboration d’un statut pour protéger les personnes âgées, une première dans le monde.

Un volet a été consacré à l’appui du rôle de la famille dans la protection de l’identité nationale et l’instauration de la culture du dialogue et de la solidarité.

Les familles aux besoins spécifiques seront aussi au centre de la stratégie nationale avec un programme d’appui et d’assistance.

De même un programme sera dédié aux familles tunisiennes vivant à l’étranger afin de renforcer ses liens avec la nation, mettre en place une base de données et développer le cadre institutionnel actif dans le domaine de la famille.

Lors de cette conférence nationale, l’Organisation internationale du travail -Bureau Tunisie- a présenté son rapport final autour du coût du congé de maternité dans la législation tunisienne en plus du rôle de la société civile dans l’élaboration d’un plaidoyer au profit de la révision du congé de maternité.