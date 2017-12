L’UniversitÃ© centrale organise une rencontre sur lâ€™insertion professionnelle et l’accompagnement des jeunes diplÃ´mÃ©s

Placé sous le thème “Insertion professionnelle: comment se préparer au marché de l’emploi”, l’Université centrale organise le 24 mai 2017 au Palais des Congrès à Tunis, le Forum de l’insertion professionnelle et accompagnement des jeunes diplômés”.

Cet établissement d’enseignement supérieur qui se distingue par la qualité de ses diplômes, ne se limite pas à l’enseignement académique, mais s’oriente essentiellement vers l’accompagnement et l’engagement à la réussite professionnelle de ses étudiants et diplômés.

Consciente de l’importance des savoirs êtres dans un marché d’emploi de plus en plus concurrentiel, l’Université Centrale mise aujourd’hui sur la formation des soft skills et la simulation des situations d’embauches réelles en tant que moyen efficace pour former des diplômés parfaitement intégrés dans leur environnement socio-économique, améliorer l’employabilité des jeunes diplômés, et ce, via leur participation à une série de conférences et de workshops axés sur les principales attentes des recruteurs et exigences du marché de l’emploi.

Ce forum sera donc une parfaite opportunité pour les étudiants désirant s’informer sur les métiers d’aujourd’hui et la réalité du monde professionnel, pour ensuite saisir les opportunités d’emplois et stages proposés par les entreprises qui seront présentes.

Des structures d’appui à la création d’entreprises et des institutions financières participent à ce forum pour booster l’esprit entrepreneurial chez les jeunes étudiants et diplômés souhaitant se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat.

Des conférences seront données sur plusieurs thèmes dont notamment “l’Employabilité et la préparation au marché de l’emploi”, “l’Entrepreneuriat et mécanismes de financement”, ainsi que des workshops visant à améliorer l’employabilité des jeunes et des rencontres entre recruteurs, programmes pour l’entrepreneuriat de jeunes diplômés.