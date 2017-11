Ooredoo propose les nouveaux Samsung Galaxy S8 /S8 + à partir de 199 dt

Ooredoo opérateur leader, propose à ses clients résidentiels et Business les nouveaux packs Samsung Galaxy S8 et Galaxy S8 + à partir de 199dt !

Il s’agit incontestablement de l’appareil le plus révolutionnaire jamais lancé et il vous est désormais possible de l’acquérir auprès de toutes les Boutiques Ooredoo

Galaxy S8/S8 EDGE : l’atout haut de gamme de la marque coréenne

Les nouveaux Galaxy disposent d’un design exceptionnel puisqu’ils réinventent le mode d’affichage en ôtant les bordures ainsi que le bouton principal et en élargissant l’écran qui devient limpide et entièrement en verre tout tenant très confortablement dans votre main.

Les deux appareils photo (principal de 12 MP que le frontal de 8 MP) sont d’une rapidité et d’une précision sans faille. Mais la nouveauté est sans aucun doute le lancement de Dex, qui transformera votre portable, une fois raccordé à un écran et à un clavier, en un ordinateur de bureau dans un environnement Androïd.

La Carte Privilège SAMSUNG :

Les clients Ooredoo pourront également profiter de la Carte Privilège pour tout achat effectué en boutique entre le 15 mai et le 15 Octobre 2017. Cette carte offrira des prestations supplémentaires au cours des 6 premiers mois de la période de garantie.

Il leur suffit d’activer cette carte dans les 3 jours qui suivent l’achat, en appelant le centre d’appel Samsung au numéro vert (GRATUIT) : 80 100 012

Plus d’infos sur www.ooredoo.tn