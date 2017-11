Le Certificat d’Excellence pour l’Afrique du Nord du GOLD SABRE Award décerné à BMCE Bank of Africa

Depuis son lancement en 2015, l’African Entrepreneurship Award a réussi à drainer plus de 12.000 entrepreneurs, issus de plus 100 pays dont l’ensemble des 54 pays africains, accompagnés par plus de 270 partenaires mentors expérimentés.

Le Groupe BMCE Bank of Africa (www.BMCEBank.ma) s’est vu décerner le Certificat d’Excellence pour la zone Afrique du Nord du GOLD SABRE Award pour la campagne Social Media de son programme « African Entrepreneurship Award » ( https://AfricanEntrepreneursh ipAward.com ) dédié à la promotion de l’entreprenariat en Afrique.

L’African Entrepreneurship Award du Groupe BMCE Bank est un prix à vocation panafricaine, annoncé par le Président Othman Benjelloun en novembre 2014 lors du sommet Global Entrepreneurship Summit à Marrakech. Doté d’une enveloppe annuelle de 1 million de dollars, ce prix vise à promouvoir l’entrepreneuriat en Afrique, tout en récompensant les meilleurs projets avec un impact social et durable, dans les trois catégories « Education », « Environnement » et innovation dite « Uncharted ».

Depuis son lancement en 2015, l’African Entrepreneurship Award a réussi à drainer plus de 12 000 entrepreneurs, issus de plus 100 pays dont l’ensemble des 54 pays africains, accompagnés par plus de 270 partenaires mentors expérimentés d’une quarantaine de nationalités. Ce programme met à la disposition des entrepreneurs une plateforme digitale constituant un espace d’échange entre les entrepreneurs et leurs mentors qui leur prodiguent des conseils et les font bénéficier de leurs expériences et expertises tout au long du parcours.

L’African Entrepreneurship Award dispose également d’un site Web dédié en 4 langues (Anglais, Français, Arabe et Portugais). Une stratégie de communication exclusivement digitale est déployée sur l’ensemble du continent, avec un ciblage spécifique par pays.

Le prestigieux SABRE Award Africa, première version continentale de cette compétition, est le fruit d’un partenariat entre The Holmes Report (www.HolmesReport.com), observateur incontournable sur le marché mondial des Relations Publiques et l’African Public Relations Association (APRA), premier organisme professionnel dédié aux acteurs des relations publiques en Afrique.

Cet Award a été remis au Groupe BMCE Bank of Africa le jeudi 11 mai à l’occasion de la 29ème Conférence annuelle internationale qui se tient pour la première fois au Maroc, à Casablanca, du 10 au 12 mai 2017. Les prix « Sabre Awards » sont les plus prestigieux dans le domaine des relations publiques.