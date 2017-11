Les excuses de Riadh Mouakher aux Algériens et aux Libyens suffiront-elles?

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher, n’a pas eu de choix que présenter ses excuses aux peuples algérien et libyen, suite au tollé suscité en Tunisie et en Algérie par ses dernières déclarations dans la capitale italienne.

“Je n’avais aucunement l’intention de nuire à l’image de l’Algérie et de la Libye avec lesquelles la Tunisie entretient des relations profondes et historiques qui dépassent ma personne et concernent les peuples de ces trois pays”, a-t-il déclaré, lundi 8 mai à l’Agence TAP.

“Je présente mes sincères excuses si mes déclarations, involontaires, ont porté préjudice, directement ou indirectement aux Algériens et aux Libyens frères”. Est-ce que cela suffira pour faire baisser la colère des Algériens? Ce n’est pas si sûr. Toutefois, s’il est proche d’Ennahdha, il y a fort à parier qu’il ne risque pas de perdre son poste.

A noter que le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur tunisien à Alger, Abdelmajid Ferchichi, pour lui demander de fournir des clarifications sur les déclarations de Riadh Mouakher.

Dans son intervention au cours d’une rencontre à Rome intitulée “la Tunisie, espoir en Méditerranée”, le 4 mai, Mouakher a déclaré qu’il préfère dire que la Tunisie se situe sous l’Italie plutôt qu’à côté de l’Algérie communiste et de la Libye qui connait des troubles.

