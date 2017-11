Religion : Près de 3.000 pèlerins juifs attendus à Djerba

Entre 2.500 et 3.000 visiteurs en provenance de France, Belgique, Malte et Canada sont attendus, du 12 au 14 mai 2017, à la synagogue de la Ghriba à Djerba, chiffres en augmentation de 150% par rapport à l’année précédente, indique Peres Trabelsi, président de l’Association de la Ghriba.

Plusieurs personnalités étrangères, ainsi que les ministres tunisiens du tourisme et de l’intérieur, les ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique, d’Allemagne et de France et quelque 150 journalistes étrangers seront, également, présents.

S’agissant de la mise en garde d’Israël contre le pèlerinage de la Ghriba, Péres Trabelsi signale que le communiqué en question comporte une date antérieure (15-16 mai) qui ne coïncide pas avec le pèlerinage de cette année prévu, du 12 au 14 mai.

Il précise que plusieurs rabbins en Israël ont démenti cette rumeur, ajoutant que l’alerte ne concerne que l’Egypte et la Turquie.

Trabelsi appelle, encore une fois, les juifs à ne pas manquer le pèlerinage de la Ghriba de cette année, soulignant que la Tunisie est plus sûre qu’Israël. Il se félicite de la présence sécuritaire renforcée, sur l’île de Djerba, pour assurer les meilleures conditions de déroulement des festivités.

Il évoque avec émotion sa rencontre, le 26 avril 2017, avec le président de la République qui lui avait assuré que ” la Tunisie nous appartient à tous”.

La synagogue de la Ghriba est prête pour accueillir les visiteurs, après deux mois d’intenses préparatifs, augurant d’une saison touristique prometteuse, affirme Trabelsi.