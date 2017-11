Fête du travail : 20 travailleurs exemplaires et 8 entreprises honorés

Une cérémonie a été organisée, lundi au palais des congrès à Tunis à l’occasion de la célébration de la fête du travail.

La cérémonie a été marquée par la remise du prix du travailleur exemplaire ainsi que du prix du progrès social, du prix des commissions consultatives et paritaires des entreprises et du prix national de la santé et de la sécurité au travail au titre de 2016.

Le prix du travailleur exemplaire décerné aux agents qui se sont distingués par leur dévouement et leur contribution à promouvoir leur entreprise et l’économie nationale a été attribué à 20 travailleurs, 10 du secteur public et 10 du secteur privé.

Le prix du progrès social qui récompense les entreprises publiques et privées qui se sont distinguées par leurs efforts constants à promouvoir les conditions de travail de leurs employés et de consolider le dialogue et la concertation au sein de l’entreprise a été attribué au titre de 2016 à la société “Ooredoo Tunisie” (gouvernorat de Tunis).

Le prix a été remis à Youssef Masri, de nationalité libanaise. Le même prix a été, également, décerné aux laboratoires Unimed (gouvernorat de Sousse) et remis à Ridha Charfeddine, ainsi qu’à la société de stockage et de transport de carburant (gouvernorat de Médenine). Le prix a été remis à Mohamed Jouini.

Le prix des commissions consultatives et paritaires des entreprises au titre de 2016 a été attribué à Attijari bank Tunisie et remis à Hichem Sfa de nationalité marocaine ainsi qu’à la société régionale de transport des voyageurs de Bizerte et remis à Béchir Doqui.

Le prix national de la santé et de la sécurité au travail qui récompense les entreprises privées pour leurs efforts continus en matière de santé et de sécurité au travail, à travers l’aménagement des postes de travail, la garantie des meilleures conditions d’hygiène au sein de l’entreprise et le renforcement de la prévention des risques professionnels a été décerné au titre de 2016 à la Société Bouzguenda Frères (gouvernorat de Tunis) et remis à Ahmed Bouzguenda. Le même prix remis à Khaled Sallami a été décerné à la société Essilor SIVO (sfax) ainsi qu’à la société Nolam Tunisie (gouvernorat de Ben Arous)

Voici la liste des récipiendaires du prix du travailleur exemplaire au titre de 2016:

Dans le secteur de la fonction publique :

– Hichem Saadi : Présidence de la République

– Raouf Jebali : Assemblée des représentants du peuple

– Abdelaziz Talbi : Présidence du gouvernement

– Mourad Dhambri : Ministère de l’intérieur

– Monia Lassoued : Ministère des affaires sociales

– Tarek Khmiri : Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche

– Mounir Jelassi : Ministère de la justice

– Béchir Ben Amor : Ministère de l’éducation

– Abdelhamid Yahyaoui : Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi

– Soula Ben Hassen Ben Soula : Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire

Dans le secteur privé :

– Mouldi Zouari : Groupe Chimique Tunisien (gouvernorat de Gafsa)

– Mohamed Achech : LEONI Wiring Systems (Gouvernorat de Sousse)

– Riadh Romdhani : Manufacture DE Tabac de Kairouan

– Sawsen Louhichi : Société internationale de la couture à Swassi (gouvernorat de Mahdia)

– Moncef Ajroudi : Groupe Chimique Tunisien, usine d’acide phosphorique (gouvernorat de Gabès)

– Nourredine Bouajila : Union Tunisienne de l’agriculture et de la pêche (gouvernorat de Tataouine)

– Lanwar Cherbib : Société les ciments de Bizerte

– Bilel Hannachi : Société MARJA de développement de l’élevage et de l’agriculture (gouvernorat de Jendouba)

– Mohamed Boughanmi : La Générale Industrielle Alimentaire du Nord

– Ridha Bousaid : Hôtel Amir Palace (Gouvernorat de Monastir).