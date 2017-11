Population : Béja se vide de ses femmes!

Béja se vide de plus en plus de ses femmes, selon une analyse genre effectuée au niveau régional par l’INS (Institut national de la statistique), à partir des résultats du recensement général de la population de 2014. Le rapport indique que pas moins de 4.000 femmes ont quitté la région contre 3.000 hommes.

L’analyse, présentée mercredi 26 avril à Béja, montre également que le taux de chômage des femmes atteint 29,4% contre 17,8% pour les hommes.

On constate, en outre, que les femmes sans niveau d’instruction sont plus nombreuses que les hommes (37% contre 21%).

C’est pour la première fois qu’une telle analyse est effectuée, à l’échelle régionale, par l’INS. Trois autres gouvernorats sont concernés : Médenine, Kasserine et Bizerte.

L’intégration de la dimension genre dans le système statistique de l’INS est une nouvelle orientation visant à réduire les disparités entre femmes et hommes et à améliorer la situation de la femme au sein de la famille et en société, explique Arbia Ferchichi, chargée des statistiques de genre à l’INS.