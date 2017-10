Présidentielle 2017 : Forte mobilisation des Français de l’étranger, au profit de qui?

Selon plusieurs médias français, la présidentielle de 2017 semble mobiliser les Français vivant à l’étranger. Tokyo, Montréal, Berlin, Londres, Hong Kong, etc., des longues files d’attente ont été signalées. Il aura fallu plusieurs heures pour certains de pouvoir voté. Ce qui montre que cette élection n’est sans aucun doute comme les précédentes.

Ils sont estimés à 1,4 million de Français vivant hors du territoire français, soit un peu plus de 2% de l’électorat. C’est important, et même si les candidats ne se sont pas déplacés pour aller les rencontrer –probablement pour manque de temps pour certains-, la plupart des candidats ont fait allusion à leurs compatriotes à l’étranger.

Cependant, souvent et paradoxalement, ces derniers votent pour le Front national. Alors est-ce que cette fois-ci ce sera différent ? Ce n’est pas sûr, en ce sens que certains d’entre eux considèrent que leur «exil» est dû aux politiques des gouvernements de gauche et de droite. Et on sait que Marine Le Pen «la France aux Français», un argument qui peut sonner juste théoriquement, mais faux dans la réalité. Mais que voulez-vous, les gens ont besoin de rêve… pour vivre.

Quoi qu’il en soit, les Français savent ce que veut dire démocratie, alors la plupart de ceux qui vivent à l’étranger ont patienté de longues heures pour enfin voter. C’est l’essentiel, diront certains.