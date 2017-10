Recensement de 2014 : L’INS va rendre accessibles les données du Genre

L’Institut national de la statistique (INS) avec l’appui d’ONU Femmes entame l’organisation, à partir de lundi 24 avril, un cycle de conférences régionales pour présenter les résultats de l’analyse Genre par gouvernorat des données disponibles du Recensement 2014.

Ce cycle de conférences régionales s’inscrit dans le cadre de l’intégration de l’approche Genre dans la production des indicateurs statistiques ainsi que des études approfondies relatives à la situation des femmes en Tunisie.

Tout en mettant l’accent sur l’importance de l’étude des spécificités régionales et locales propres à chaque gouvernorat, le cycle de conférences régionales propose une analyse Genre des résultats du recensement pour tous les gouvernorats du pays. En effet, l’INS, avec l’appui d’ONU Femmes, a développé un programme de vulgarisation des résultats du Recensement 2014 afin de rendre accessible les données Genre et d’encourager les recherches et les études spécialisées en la matière, surtout que cela coïncide avec les préparatifs pour les élections municipales et locales.

Le premier cycle de conférences démarrera dans les gouvernorats suivants:

– Médenine, lundi 24 avril 2017 à l’Institut des Régions Arides

– Kasserine, mardi 25 avril 2017, Salle des fêtes Safir

– Béja, mercredi 26 avril 2017, Salle des fêtes Golden Moments

– Bizerte, vendredi 28 avril 2017, Hôtel Andaloucia.