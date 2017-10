Lâ€™UBCI lance la premiÃ¨re carte biodÃ©gradable en Tunisie

Fidèle à son engagement social et environnemental, l’UBCI lance la première carte biodégradable en Tunisie, en l’occurrence la Carte LIVRETO, qui est fabriquée à base d’un plastique PLA, un polymère 100% végétal fabriqué à base d’amidon de maïs, ce qui le rend inoffensif pour l’environnement, car recyclable et biodégradable.

La Carte LIVRETO est une carte accordée aux clients majeurs, en remplacement de leur Livret d’épargne, pour leur permettre, via tout le réseau GAB UBCI, de retirer de l’argent et de consulter le solde et les 10 dernières opérations réalisées sur leur Compte Spécial Epargne.

En outre et dans la continuité de son engagement au «Pacte Tunisie Verte» signée depuis 2015 avec la Direction générale des forêts pour le reboisement de la Tunisie, l’UBCI reversera 1 dinar sur chaque carte Livreto souscrite avant le 31.12.2017 dans un fonds dédié à cette action.