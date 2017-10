Coopération : Un mémorandum d’entente dans la finance entre la Tunisie et le Royaume-Uni

La Tunisie et l’Irlande du Nord (Royaume-Uni) ont signé à Tunis, mardi 11 avril, un mémorandum d’entente relatif au secteur financier, et ce en présence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et du Lord-maire de la Cité financière de Londres, Andrew Parmley, de la ministre tunisienne des Finances, Lamia Zribi, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Chedly Ayari, et de l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Tunis, Louise de Sousa.

Le mémorandum vise, selon un communiqué de la présidence du gouvernement tunisien, rendu public, à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines financiers et à faciliter l’échange de connaissances et d’expertises entre les différentes parties en vue de développer les services financiers et le secteur financier en Tunisie.

Il ambitionne également de moderniser et d’étendre les services financiers en Tunisie, s’agissant notamment de l’assurance des transactions et des services financiers à travers le téléphone portable, des bureaux de sociétés d’information sur le crédit et de l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement.

Le texte stipule, par ailleurs, l’amélioration des compétences des agents de la douane tunisienne en matière de planification stratégique, d’évaluation des risques, de facilitation d’accès des PME au financement non bancaire à travers la Bourse et le capital investissement, outre l’amélioration de la capacité des responsables de la BCT, du ministère des Finances, de l’Instance du marché financier et de l’Instance générale de l’assurance dans les domaines nécessitant une aide technique.

Le Lord-maire de la City de Londres a déclaré, à cette occasion, que l’accord vient renforcer les relations ancestrales entre la Tunisie et le Royaume-Uni et consolider la coopération bilatérale, exprimant sa satisfaction de représenter son pays dans la conclusion de cet accord.

De son côté, l’ambassadeur de la Grande-Bretagne à Tunis, a souligné que le mémorandum d’entente est à même de renforcer la coopération tuniso-britannique dans le secteur financier et bancaire et ouvre, par ailleurs, de plus larges perspectives aux relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Le président du gouvernement s’est entretenu, auparavant, avec la délégation britannique sur les moyens de promouvoir les domaines bancaires et les cadres juridiques et des services en Tunisie, en s’inspirant de l’expérience de la cité de Londres pour devenir un centre financier et commercial mondial.

