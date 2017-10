L’architecture scolaire, thème d’un colloque, le 7 avril à Tunis

“L’architecture scolaire”, tel est le thème d’un colloque qui se tiendra le 7 avril 2017, à l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme afin d’exposer les stratégies gouvernementales en matière d’éducation et d’associer la conception spatiale des espaces scolaires à la réflexion de la réforme du système éducatif.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une étroite collaboration entre l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme, l’Institut culturel italien, la Polytechnique de Milan et le ministère de l’Education.

Selon le document de présentation du colloque, deux communications seront données, l’une par Imed Zarkawi , architecte principal au ministère de l’éducation intitulée “Bâtiments scolaires tunisiens: Normes et stratégies”, et l’autre sur “l’architecture pour l’éducation : L’expérience italienne” par Alessandro Rocca, maître de conférences à la Polytechnique de Milan. Quelques expériences professionnelles d’architecture scolaire en Italie seront exposés où l’architecture de l’école a été repensée pour que les bâtiments soient à la fois des médias spatiaux, des artefacts et des nœuds de relations à travers les projets de Mario Cucinella Architects et de PBEB-Paolo Belloni Architects.

Des exemples de réflexions élaborés dans le cadre académique au sein de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme seront présentés à travers des posters résumant les travaux de quelques étudiants en mémoire d’architecture et des vidéos des travaux du workshop des étudiants de 4ème année architecture de l’année dernière pour la rénovation des écoles primaires de la commune de La Soukra.

A noter qu’une réforme du système éducatif a été engagée pour mettre l’accent sur l’égalité des chances, le développement des acquis et le développement de la vie scolaire. Mais est-il possible de penser autrement l’éducation sans réinventer le bâtiment où l’on éduque et l’on enseigne? L’école doit-elle être un lieu où l’on “apprend à apprendre”, ou un lieu à transmettre des savoirs? Doit-elle apprendre à respecter le maître, l’autorité, ou à développer la sociabilité des élèves? Doit-elle être centrée sur le maître ou sur l’élève? Autant de questions qui seront mis en débat, à travers le spectre de l’architecture.