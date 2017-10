Agriculture : Une application web mobile pour les grandes cultures en Tunisie

Une application web mobile d’aide à l’irrigation pour les grandes cultures a été mise en place par l’institut national des grandes cultures, a indiqué le président de l’institut, Oussama Kheriji.

Cette application, première en son genre dans le monde arabe et en Afrique, vise aussi à conseiller l’agriculteur pour le calcul des besoins en eau d’irrigation , a-t-il ajouté en marge d’une journée d’information sur le bilan des plus importants résultats des enquêtes de terrain réalisées entre les saisons de 2011 et 2016.

Il a indiqué que l’institut oeuvre à réaliser des recherches expérimentales applicables pour aider les agriculteurs à développer leur productivité aux niveaux de la qualité et de la quantité dans les grandes cultures.

De son côté, le secrétaire d’Etat de la production agricole, Omar El Béhi, a indiqué que l’organisation de cette journée d’information, vise à présenter les résultats des enquêtes réalisées au niveau de la fertilisation par azote, phosphore et potassium.

Il a précisé que plusieurs de ces recherches expérimentales sont applicables immédiatement et pourraient aider l’agriculteur à choisir les semences de blé, d’orge et à l’utilisation idoine des insecticides.