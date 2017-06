Départ de Béji Caïd Essebsi vers l’allemagne pour participer à la Conférence de haut niveau sur le Partenariat G20-Afrique

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a quitté ce lundi 12 juin 2017, le sol tunisien en direction de la capitale allemande Berlin pour participer à la conférence “Compact with Africa” sur le partenariat du G20 avec l’Afrique qui se tiendra les 12 et 13 juin, sur invitation de la chancelière allemande Angela Merkel.

Cette rencontre, précise un communiqué de la présidence, sera l’occasion d’examiner les opportunités de développement en Afrique. Le chef de l’Etat effectuera, dans ce sens, de nombreuses rencontres avec des responsables de pays participant au sommet.

La conférence de Berlin, qui se veut complémentaire à d’autres initiatives et programmes (Agenda 2063 de l’Union Africaine, Agenda 2030 de l’ONU…), a pour objectif de promouvoir les investissements privés et les infrastructures en vue de développer l’Afrique et d’assurer de l’emploi aux jeunes africains.