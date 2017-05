Accord entre le ministère des TIC et Autodesk pour la formation de la prochaine génération d’ingénieurs

Le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique annonce, dans un communiqué rendu public lundi 15 mai, qu’il a récemment signé un accord de trois ans avec Autodesk, leader dans les logiciels de conception, d’ingénierie et de divertissement en 3D, pour assurer une formation à la pointe de la technologie.

Cette dernière permettra à plus de 1,3 million d’étudiants dans les écoles et les universités, d’accéder aux logiciels professionnels et aux services en nuage, de qualité professionnelle d’autodesk.

L’accord qui relève du programme stratégique Smart Tunisia, a été signé entre Mohamed Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, et Even Arin, directeur du Moyen-Orient et de l’Afrique chez Autodesk education experiences.

L’accord vise à former la prochaine génération d’ingénieurs, de designers et d’artistes numériques en Tunisie, en leur enseignant le nouveau logiciel de conception et d’ingénierie 3D basé sur le Cloud. Les étudiants, les enseignants et les établissements d’enseignement auront accès à des outils de pointe tels qu’amodesk Fusion 360, Autodesk Revit, Autodesk Maya et Autodesk AutoCAD.

Par conséquent, cet accord permettra aux établissements d’enseignement en Tunisie d’avoir accès aux outils et logiciels de divertissement, d’ingénierie et de conception 3D les plus performants dans les domaines clés du futur contenu numérique.

Autodesk et ses partenaires locaux fourniront également une formation en logiciels aux éducateurs et contribueront à l’organisation de concours de design pour les étudiants.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de répondre à la demande mondiale croissante de nouveaux emplois dans le domaine de l’industrie créative numérique, des jeux vidéo, de la 3D, de l’animation, de la réalité virtuelle, de la conception architecturale, de l’ingénierie automobile, de l’aéronautique et de la robotique.

Grâce à cette opportunité, la Tunisie ambitionne de se positionner en tant que centre de formation et d’éducation dans les industries créatives de demain, au Maghreb et en Afrique francophone. Cela donnera également l’opportunité au pays, d’agir comme centre d’expérimentation, d’innovation et de développement pour la prochaine génération de créateurs, innovateurs et designers.