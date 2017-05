Une étude sur l’extraction du gaz du schiste en Tunisie?

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, a annoncé, mercredi 10 mai, le lancement d’une étude stratégique sur l’évaluation environnementale de l’exploration et l’extraction des hydrocarbures à partir des gisements non conventionnels, dont le gaz de schiste, et ce lors d’un atelier technique organisé à Tunis, en présence de la ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Hela Cheikhrouhou.

Cette étude, qui sera réalisée sur 13 mois, par un groupement de deux bureaux d’études tunisien et canadien, moyennant une enveloppe de 2 millions de dinars, provenant du budget de l’Etat, permettra d’analyser les hypothèses d’extraction et d’exploitation des hydrocarbures non conventionnels (technique de fracturation pour rechercher les hydrocarbures à l’intérieur de la roche-mère et principalement le gaz de schiste ), de déterminer les sites des gisements, et de présenter les expériences internationales dans ce domaine.

Elle permettra, aussi, d’étudier les répercussions environnementales et sociales de ce type de gisements et les moyens techniques à mettre en place pour les réduire, ainsi que de préparer un programme dédié aux mécanismes nécessaires pour suivre et contrôler cette activité.

Selon un communiqué, publié par le département de l’énergie, ont pris part à cet atelier le président de la commission de l’énergie à l’ARP, Ameur Larayedh, et un nombre de députés, ainsi que des représentants des ministères et des organismes concernés.