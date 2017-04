Une ligne de crédit hongroise de 255 M€ pour la Tunisie

La Hongrie a ouvert une ligne de crédit de 255 millions d’euros en faveur des entreprises tunisiennes en vue de favoriser les exportations dans les deux sens, a annoncé, lundi 22 avril à Tunis, le ministre hongrois des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

“Ce crédit permettra aux entreprises tunisiennes de disposer des liquidités nécessaires en devises en cette période économique difficile, de créer des sociétés mixtes et de promouvoir les échanges commerciaux”, a-t-il ajouté à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui.

La visite du ministre hongrois intervient, six mois après celle effectuée par Khemaïes Jhinaoui à Budapest.

Ce déplacement traduit le souci des deux pays de renforcer les relations de coopération dans des domaines vitaux et éminemment stratégiques, notamment, l’agriculture, le tourisme, l’investissement, le commerce, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Par ailleurs, Szijjarto a affirmé que son pays encourage, aujourd’hui, le retour rapide des touristes hongrois en Tunisie à la faveur de la maîtrise du danger terroriste en Tunisie, annonçant le lancement, en mai prochain, des vols charter en direction de la Tunisie à raison de 5 vols par semaine.

“Réunis récemment à Paris, les tour-opérateurs hongrois ont décidé d’augmenter leurs activités touristiques vers la Tunisie pendant la saison 2017”, a-t-il ajouté en substance.

Volet enseignement, le chef de la diplomatie hongroise a annoncé une augmentation du nombre de bourses universitaires octroyées aux étudiants tunisiens qui désirent poursuivre leur étude en Hongrie. Ce nombre a été porté à 155 et l’on s’attend à ce que ce chiffre augmentera au fur et à mesure de l’évolution du nombre des étudiants.

S’agissant de la lutte anti-terroriste, le ministre hongrois a souligné la disposition de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie à travers la promotion de la formation des cadres sécuritaires, le transfert des technologies nécessaires dans ce domaine et la contribution à la sécurisation des frontières tuniso-libyennes.

Selon le Khemaïes Jhinaoui, deux mémorandums d’entente ont été signés entre les deux pays : le premier porte sur la consolidation des concertations diplomatiques et politiques, tandis que le deuxième sur le développement de la coopération sécuritaire.

Le premier accord a été signé entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, alors que le deuxième entre les départements de l’Intérieur des deux pays.

Il a également déclaré que la rencontre avec son homologue hongrois a donné lieu à un tour d’horizon de l’ensemble questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont en particulier l’évolution de la situation en Libye et en Syrie et les dossiers du terrorisme et de la migration.