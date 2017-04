Présidentielle 2017 – Taux de participation : Déjà un léger mieux par rapport à 2012

Les instituts de sondages estimaient ces derniers jours et semaines que plus de 30% des électeurs français sont indécis. Mais, à regarder le taux de participation de ce premier tour, à midi ce 23 avril, qui serait de près 29% (plus exactement 28,54%), on peut penser que les sondages pourraient se tromper sur d’autres aspects. On n’en est pas ecore là.

En effet, comparativement à la même période de 2012 (28,29%), c’est déjà un léger mieux. A noter que c’est la moyenne nationale, ce qui signifie qu’il y a des départements où on frôle les 40%, c’est le cas de la Corrèze (38,11%), le Gers (38,46%), et le Cantal (36,34%).

Maintenant la question qui se pose, si cette tendance se confirme durant toute la journée du vote, à qui cela profitera-t-il.