La Bourse de Tunis ouvre dans le rouge jeudi, avec un Tunindex qui se replie de 0,28%, à 5605,81 points, selon MCP.

A la hausse, AMI ASSURANCE grimpe de 2,29% à 9,80 D suivie par MPBS et SOTETEL qui affichent un gain respectif de 2,6% et 1,94% à 3,30 D et 3,15 D.

Dans le rouge, SALIM ASSURANCE perd 2,97% à 30,29 D, suivie par TUNINVEST et UADH qui dévissent respectivement de 2,89% toutes les deux à 8,40 D et 3,39 D .