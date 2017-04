Maroc, partenaire de lâ€™AnnÃ©e internationale du tourisme durable pour le dÃ©veloppement (2017)

Le Royaume du Maroc est le dernier pays en date à apporter son soutien à l’OMT en devenant Partenaire de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017). Le gouvernement marocain a pris cet engagement lors de la Journée marocaine du tourisme durable et responsable célébrée à Rabat le 20 mars.

À l’occasion de la Journée marocaine du tourisme durable et responsable, le 20 mars, le gouvernement marocain s’est engagé à soutenir l’Année internationale et à œuvrer en faveur de la promotion de la première Charte africaine du tourisme durable et responsable.

La Charte africaine du tourisme durable et responsable a été signée en novembre dernier à Marrakech lors du Forum ministériel sur les enjeux tourisme et climat en Afrique, en marge de la COP 22. Elle a vocation à devenir un instrument crucial en vue de l’adoption, sur le continent, des meilleures pratiques en matière de tourisme durable permettant de concilier croissance socioéconomique, préservation de l’environnement et respect de la diversité culturelle de chaque pays.

«L’engagement du Royaume du Maroc envers le secteur du tourisme est remarquable: non seulement le Maroc se mobilise aujourd’hui à l’appui de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement, mais ce pays s’est montré très actif par le passé, par exemple en œuvrant aux côtés de l’Organisation mondiale du tourisme pour promouvoir des pratiques plus responsables ou en prenant la tête du processus d’adoption de la Charte africaine», a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai.

L’Assemblée générale des Nations Unies, à sa soixante-dixième session, a proclamé 2017 Année internationale du tourisme durable pour le développement. Dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable de portée universelle, l’Année internationale vise à encourager le passage à des politiques, des pratiques commerciales et un comportement des consommateurs allant dans le sens d’un secteur du tourisme plus durable contribuant aux objectifs de développement durable.

L’Année internationale permettra de promouvoir le rôle du tourisme dans les cinq domaines clés suivants :

1) Croissance économique inclusive et durable;

2) Inclusion sociale, emploi et réduction de la pauvreté;

3) Utilisation rationnelle des ressources, protection de l’environnement et changements climatiques;

4) Valeurs culturelles, diversité et patrimoine;

5) Compréhension mutuelle, paix et sécurité.