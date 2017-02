Emplois pour les jeunes chômeurs : La Fondation Citi et EFE prolongent leur partenariat

Tunisie : Education For Employment (EFE), organisation de premier plan pour l’emploi des jeunes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) et la Fondation Citi prolongent leur partenariat d’une quatrième année en vue de créer des opportunités d’emplois et économiques pour les jeunes chômeurs en Tunisie et dans la région MENA. Ce partenariat reflète la conviction commune de Citi et d’EFE selon laquelle, avec les compétences et les opportunités économiques appropriées, les jeunes peuvent transformer leur vie, améliorer le niveau de vie de leur famille et contribuer à leur communauté.

Le partenariat EFE-Fondation CITI fait partie de l’approche ‘Pathways to Progress’ (les voies d’accès au progrès) de la Fondation CITI. Cette dite approche vise à préparer les jeunes à une carrière professionnelle et à et à prospérer dans l’économie d’aujourd’hui en les dotant des formations et des outils nécessaires.

Trois cents jeunes en Tunisie et au Maroc suivront une formation de préparation au milieu du travail, appuyée par le partenariat. Cette formation aborde un résultat essentiel d’une étude commandée par Citi et l’EIU (Economist Intelligence Unit), sur la façon dont les villes dans le monde appuient les ambitions des jeunes et contribuent à leurs débouchés économiques. Cette étude a démontré que, comparativement aux autres jeunes dans le monde, les jeunes du Moyen-Orient et d’Afrique sont plus enclins à dire qu’ils n’acquièrent pas les aptitudes requises leur permettant d’accéder à un emploi.

Le partenariat Fondation Citi et EFE apportera son appui aux jeunes non seulement sur le renforcement de capacité sur un plan soft skills mais aussi, la filiale tunisienne, EFE-Tunisie, apportera une formation technico-commerciale à 96 jeunes, en connectant 75% au minimum des diplômés du programme à des opportunités d’emplois et des stages à plein temps – un élément tout à fait unique du modèle EFE. Ce programme répond à la nécessité croissante d’avoir des commerciaux qualifiés en Tunisie dans le cadre de l’accroissement des relations commerciales avec les sociétés européennes et internationales. Il permet en outre de préparer les jeunes à un rôle de commercial dans les secteurs de la vente au détail, de la distribution et du business process outsourcing (BPO – externalisation des processus métiers). En outre, avec l’appui de la Fondation Citi, la plateforme d’EFE aux EAU génère plus d’opportunités d’emplois pour les diplômés du Réseau EFE en Tunisie, de même que des filiales d’EFE qui opèrent au Maroc, en Egypte, en Jordanie, en Palestine, en Arabie Saoudite et au Yémen.

Maître Donia Ellouze, Présidente de EFE-Tunisie, a déclaré que “pendant trois ans, la Fondation Citi a aidé EFE-Tunisie à créer des opportunités économiques pour les jeunes en Tunisie. Son appui constitue un véritable rayon de lumière pour les Tunisiens au chômage qui sont à la recherche d’espoir et de stabilité d’emploi. C’est un véritable honneur de travailler en partenariat avec la Fondation Citi en vue de permettre à ces jeunes de transformer leur vie par le biais d’opportunités économiques et de catalyser la croissance économique en aidant les entreprises en Tunisie à trouver les compétences dont elles ont besoin pour se développer”.

Karim Seiffeddine, Responsable des Affaires publiques de Citi au Moyen-Orient et en Afrique, a remarqué que « Ce partenariat réussi s’appuie sur une collaboration productive depuis 2013. Citi Foundation contribue au travers d’EFE Tunisie à la formation de centaines de jeunes marocains et tunisiens dans des domaines ou la demande est importante tel que la vente, les services de soins médicaux, et plus généralement le professionnalisme au travail. Le financement de la Citi Foundation, avec des contributions de d’autres fondations comme Accenture Foundation et MasterCard Foundation, a aidé plus de 340 jeunes au Maroc et en Tunisie à sécuriser des emplois dans des entreprises multinationales ou des PMEs. Ces formations comprennent des modules de e-learning développés par Accenture, répondant à un intérêt croissant pour ce type de solutions d’apprentissage comme identifié par l’étude de Citi et EIU. Cet étude a relevé que seulement 10% des jeunes au Moyen Orient et en Afrique prennent des cours en ligne, alors que plus du double affirment vouloir apprendre par ce moyen.

En plus d’apporter un appui direct au programme, la Fondation Citi a joué un rôle unique et vital dans l’amélioration de l’efficacité du Réseau EFE. L’appui de la Fondation Citi a contribué à la réussite du Réseau EFE à réaliser l’étape importante de connecter 40.000 jeunes à des emplois, à des stages et d’apporter un appui au démarrage d’entreprise ou au monde du travail.

Pour apprendre à s’inscrire à un programme de formation d’EFE-Tunisie ou recruter un ancien étudiant d’EFE-Tunisie, veuillez visiter www.efetunisie.org.

A propos d’EFE-Tunisie

La Fondation Education for Employment Tunisie est une filiale d’Education for Employment (EFE), une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif. EFE-Tunisie est motivée par une forte volonté d’améliorer les opportunités d’emploi et d’entreprenariat offertes aux jeunes demandeurs d’emploi en Tunisie.

EFE-Tunisie réalise des programmes de formation conformément aux normes internationales, qui répondent aux exigences des entreprises tunisiennes, afin de permettre aux jeunes une intégration rapide et réussie dans la vie professionnelle. Veuillez visiter le site : www.efetunisie.org

A propos d’EFE (Education For Employment)

Education For Employment (EFE) est le premier réseau pour l’emploi des jeunes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). En vue de créer des opportunités d’emplois pour les jeunes chômeurs, EFE a joué un rôle pionnier dans la formation aux compétences axées sur le marché, débouchant directement sur des résultats concrets tels que des emplois, un appui au démarrage d’entreprise, des stages et d’autres voies d’accès à l’emploi. Depuis 2006, EFE a connecté plus de 40.000 jeunes à fort potentiel à un emploi ou au monde du travail, tout en aidant plus de 2.150 entreprises à trouver les compétences au niveau d’entrée dont elles ont besoin pour se développer. Plus de la moitié des diplômés d’EFE sont des jeunes femmes, ce qui reflète bien l’accent particulier mis par EFE sur l’appui à l’intégration des femmes dans le marché du travail. Le réseau EFE comprend des filiales d’EFE gérées localement en Egypte, Jordanie, Maroc, Palestine, Tunisie, Arabie Saoudite et Yémen, avec des plateformes d’appui aux Etats-Unis (New York City et Washington, DC), en Europe (Madrid) et aux Emirats Arabes Unis (Dubai). Pour plus d’informations, veuillez visiter www.efe.org et suivre @EFE_Global.

A propos de l’étude

Cette étude, “Accelerating Pathways” (accélérer les voie d’accès), offre un aperçu comparatif des approches choisies par 35 villes mondiales et identifie les facteurs qui contribuent le plus à un environnement économique propice pour les jeunes. Cette étude inclut également une enquête, la première de ce genre, sur le point de vue des jeunes et un outil interactif dont peuvent bénéficier les politiques, les entreprises, et les responsables communautaires. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site : http://www.citi.com/citi/foundation/programs/pathways-to-progress/accelerating-pathways/

A propos de la Fondation Citi :