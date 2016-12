Un budget confortable pour l’organisation de la Foire du livre de Tunis en 2017

500% sera le taux d’augmentation du budget de la 33ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis pour l’année 2017, prévue du 24 mars au 2 avril au Parc des expositions du Kram. L’annonce a été faite, samedi 24 décembre 2016, par le directeur général de cette manifestation, Chokri Mabkhout, précisant que cette augmentation a été décidée en concertation avec le ministère des Affaires culturelles pour garantir une meilleure organisation de cet événement d’envergure.

Pour Chokri Mabkhout, seul Tunisien et Maghrébin à faire partie du classement du New York Times des 5 auteurs arabes, « le livre est l’affaire de tous ». Et d’expliquer que « es professionnels, les médias, les représentants de la société civile et les lecteurs ont le droit de présenter leurs propositions pour promouvoir le livre et encourager la lecture ».