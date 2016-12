Neuf millions d’unités vendues, un succès en un temps record, pour un lancement effectué en avril dernier. Pour célébrer cet exploit, Huawei a organisé une soirée à Shenzhen en Chine à en présence de l’actrice Scarlett Johansson l’égérie mondiale du P9.

Le P9 a défini une nouvelle norme dans le domaine de la technologie de la photographie avec un smartphone. Lorsque Leica a annoncé son partenariat avec Huawei, le public fut séduit surtout les amateurs et professionnels du domaine de la photographie, souligne Huawei.

Le P9 dispose d’une caméra a double objectif. Alors qu’il existe déjà certaines caméras de smartphones qui disposent d’un double objectif, le P9 utilise un capteur RGB pour capturer la couleur, et un capteur monochrome pour parfaire les contrastes de l’image. Les deux images sont ensuite synthétisées et ne font qu’une afin de créer des images de haute qualité en termes de détails, profondeur et de couleur.

La camera aux deux lentilles Leica du Huawei P9 a révolutionné la photographie de la téléphonie mobile. Cela se manifeste dans les nombreux commentaires des sites et des experts de technologie qui à leurs tours ont souligné l’excellent système de photographie intégrée, étant un des meilleurs atouts du téléphone.

Selon Monsieur Chang Zhu Li, Vice-président de Huawei Consumer Business Group, le Huawei P9 a été dévoilé depuis sept mois et les ventes se portent bien, le téléphone pourrait atteindre dix ou onze millions d’unités vendues d’ici la fin de 2016 ou jusqu’au début de l’exercice 2017.

Huawei P9 a été élu meilleur appareil personnel par l’Association Européenne de l’Image et du Son (EISA).

Huawei est actuellement le troisième plus grand fabricant de smartphones après Apple et Samsung. L’entreprise a une part de marché de 8,3%, cependant ses récents résultats pourraient l’aider à se rapprocher des deux premières positions. Huawei a déjà vendu 100 millions smartphones en 2015 et livré 60,5 millions de smartphones dans la première moitié de l’année 2016.