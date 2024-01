LA CAF vient de publier sur Twitter (X) la vidéo officielle de l’équipe de Tunisie à la CAN 2023 – Côte d’ivoire.

🦅 Eagles of Carthage are flying up high in the sky of the #TotalEnergiesAFCON2023. 🇹🇳 @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/Wis2Ev3nOs

— CAF (@CAF_Online) January 16, 2024