CAN 2024 – Les STARS des matchs du mardi 16 janvier : Peter Shalulile de l’équipe de Namibie absent face à la Tunisie de Youssef Msakni

CAN 2024 – Les STARS des matchs du mardi 16 janvier

La Namibie va disputer sa 4e Coupe d’Afrique des Nations et la 1re depuis 2019. Elle a terminé à la dernière place de son groupe lors de chacune de ses 3 précédentes participations.

Mais au vu des résultats des premiers matchs disputés au cours de ces trois dernières journées, tout reste possible, si l’on sait que la Namibie semble avoir bien étudié les derniers matchs de la Tunisie.

Mais l’équipe de la Namibie jouera avec l’handicap de l’absence de son atout offensif “Peter Shalulile (Namibie, 30 ans)” que le site de la CAF présente ainsi : “A voir son physique frêle, on se tromperait presque sur l’homme. Mais Peter Shalulile truste le classement des buteurs du championnat sud-africain depuis quelques saisons et guide son club des Mamelodi Sundowns en Ligue des champions TotalEnergies de la CAF. La CAN est une parfaite plateforme pour reproduire toutes ces prouesses”.

Pour le coach de la Namibie, Collin Benjamin, “l’absence de Peter Shalulile, un des piliers de son équipe, laisse un vide dans sa tactique offensive. L’attaquant est touché aux ischio-jambiers, une blessure qu’il l’a contractée le mois dernier avec son club, Mamelodi Sundowns.

“Quand on a un attaquant de sa qualité, on ne peut pas vraiment le remplacer. Son équipe a du mal à le remplacer, alors comment pensez-vous que ce soit le cas pour nous ? Mais ce sont des opportunités que les jeunes doivent saisir, et ils ne peuvent apprendre qu’à travers ce genre de matches”, a déclaré Benjamin.