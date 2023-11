Météo Tunisie : Ciel dégagé et temps doux, mardi 28 novembre 2023

Le temps sera dégagé sur l’ensemble du pays, mardi 28 novembre 2023. Les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés Celsius sur la côte et entre 8 et 12 degrés Celsius à l’intérieur des terres. Les maximales atteindront 22 à 26 degrés Celsius sur la côte et 18 à 22 degrés Celsius à l’intérieur des terres.

Vent faible

Le vent sera faible, de direction variable, avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h en rafales.

Mer calme

La mer sera calme à peu agitée.

Evolution

Le temps restera dégagé mercredi 29 novembre 2023. Les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés Celsius sur la côte et entre 8 et 12 degrés Celsius à l’intérieur des terres. Les maximales atteindront 22 à 26 degrés Celsius sur la côte et 18 à 22 degrés Celsius à l’intérieur des terres.