Covid-19  : L’Afrique compte près de 1,12 million de cas confirmés

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), a fait état de 1 118 814 de cas confirmés de Covid-19, au 17 août 2020, pour un total de décès sur le continent de 25 618.

Le CDC Afrique (agence de santé spécialisée de la Commission de l’Union africaine) indique dans son compte-rendu de situation que le nombre de personnes ayant guéri de la Covid-19 augmentait également lui aussi, lequel s’élève à 834 262 pour l’ensemble du continent.

Avec 587 345 cas confirmés, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché ; c’est également le pays qui compte le plus grand nombre de décès liés au coronavirus (11 839 décès à ce jour), selon le CDC Afrique. L’Egypte arrive très loin en seconde position avec 96 475 cas de Covid-19 et 5 160 décès. En troisième position suit le Nigeria, avec 49 068 cas confirmés et 975 décès.

Par zone, l’Afrique australe est la région la plus touchée en termes de cas confirmés, suivie par l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, souligne le CDC Afrique. Cependant, contrairement aux prévisions alarmistes des organisations internationales et même de certains Etats, l’Afrique demeure le continent qui résiste le mieux à la Covid-19, aussi bien en termes de contaminations qu’en termes de décès.