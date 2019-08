Les agriculteurs sinistrés dans le gouvernorat de Siliana auront la 3ème tranche de leurs dédommagements lundi 29 juillet

Le décaissement de la troisième tranche des dédommagements au profit des agriculteurs sinistrés lors des inondations et chutes de grêle enregistrées en mai, septembre et octobre 2018 dans le gouvernorat de Siliana aura lieu lundi 29 juillet, selon le commissaire régional à l’agriculture dans ledit gouvernorat, Moncef Hermi.

La première tranche d’un montant de 2,5 millions de dinars (MDT) a été décaissée en avril 2019 en tant qu’avance aux sinistrés de la délégation de Rouhia, et ce après la visite du ministre de l’Agriculture en octobre 2018, au cours de laquelle ce dernier avait promis de décaisser la deuxième tranche s’élevant à environ 4,5 MDT au début de la semaine au profit de la même délégation, d’autant que la plateforme des données est prête depuis avril 2019.

Hermi indique que le département de l’Agriculture a consacré une enveloppe de 12,4 MDT aux dédommagements dans le gouvernorat de Siliana, ce qui représente un taux de dédommagement d’environ 30%, après l’inspection locale et régionale de tous les dégâts subis par la région et dont la valeur est estimée à 40 MDT.

Pour rappel, la délégation de Rouhia est la délégation la plus sinistrée, suivie de celles de Siliana nord et sud. Les dégâts ont concerné les arbres fruitiers et les oliviers.