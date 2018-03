La 1ère phase du “Forum sur la gouvernance environnementale” à Kébili s’est achevée  

La première phase du “Forum sur la gouvernance environnementale”, qui avait démarré en juillet 2017, à l’initiative de l’Association des amateurs de l’environnement, à Souk Lahad à Kébili, en collaboration avec le Fonds européen pour la démocratie (Fedem), s’est achevée, vendredi 23 février, par une session de formation en communication.

Le projet vise la formation de jeunes de la région et d’activistes associatifs, en matière de promotion de l’environnement, de développement durable, de diagnostic environnemental, de communication et d’élaboration de rapports.

Il œuvre à former des jeunes agissant au sein de la société, capable de saisir les problèmes locaux et les préoccupations de la population et de contribuer à trouver des solutions.

Plusieurs conventions pour la diffusion de la culture de l’environnement auprès des jeunes ont été signées, dans le cadre de ce projet, notamment avec le Commissariat régional à l’éducation, en vue d’organiser des sessions de formation, dans les écoles primaires et les lycées.

Le Fedem est une fondation indépendante qui soutient les acteurs locaux du changement démocratique, dans le voisinage de l’Union européenne.