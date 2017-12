Bourse de Tunis : Sotipapier, le capital est porté à 30 456 415.940 dinars

L’augmentation de capital de la société SOTIPAPIER décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2017 et ouverte à la souscription le 09 octobre 2017, est réalisé en numéraire du capital social de la société de 4 350 915.940 dinars, et ce conformément au prospectus d’émission visé par le CMF en date du 31 août 2017 sous le n°17-0979, a été clôturée pour la totalité des actions nouvelles émises et ce, par la souscription de 3 991 666 actions nouvelles libérées totalement à la souscription au prix de 3.750 TND par action, soit 1.090 TND de valeur nominale et 2.660 TND de prime d’émission.

Le capital social est ainsi porté à 30 456 415.940 dinars divisé en 27 941 666 actions

nominatives de nominal 1.090 dinars chacune et l’article 7 des statuts sera modifié en

conséquence.