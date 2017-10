Signature de deux accords de coopération entre la Tunisie et l’Inde

Deux accords de coopération et plusieurs mémorandums d’entente ont été signés, mardi à New Delhi, entre la Tunisie et l’Inde, au terme de la 12e session de la commission mixte tuniso-indienne.

Signés par le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui et son homologue indienne, Sushma Swaraj, ces accords portent sur la jeunesse, la magistrature, les technologies de l’information, l’investissement et la promotion des exportations.

A l’ouverture des travaux, Jhinaoui a souligné la volonté de renforcer les relations de coopération et d’amitié avec l’Inde, à travers notamment l’intensification des investissements indiens dans les projets inclus au plan de développement 2016-2020 et la promotion des échanges commerciaux vers les deux sens.

Pour sa part, le chef de la diplomatie indienne, a réaffirmé la détermination de son pays à insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale notamment dans les domaines parlementaire et économique appelant à engager des projets communs d’investissement.

Sur un autre registre, les deux ministres ont convenu de l’élaboration d’un programme varié marquant la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Inde.

Par ailleurs, Jhinaoui a présidé les travaux du forum d’affaires tuniso-indien, qui s’est tenu dans la capitale indienne, New Delhi, en présence d’hommes d’affaires des deux pays et de représentants des différents ministères et structures économiques.

Le forum vise à explorer de nouvelles perspectives de coopération notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l’agriculture, des nouvelles technologies, de la création d’entreprises, de la formation des pilotes, de l’industrie agroalimentaire, du textile et des composants automobiles.

La 12e session de la commission mixte tuniso-indienne s’est tenue pour la première fois au niveau des ministres des Affaires étrangères.