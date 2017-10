Tunisie – Nomination : Adel Bouhoula à la tête du CNI

Le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique a annoncé la nomination de Adel Bouhoula en tant que directeur général du Centre national de l’informatique (CNI) en remplacement de Sofiane Hmissi.

Adel Bouhoula est professeur de l’enseignement supérieur à l’Ecole supérieure des communications de Tunis (Sup’Com) et professeur invité à l’Université de Tsukuba au Japon.

Il est ingénieur en informatique diplômé de la Faculté des Sciences de Tunis et titulaire d’un DEA ainsi que d’un Doctorat et d’une Habilitation à diriger des recherches en informatique de l’Université Henri Poincaré de Nancy – France.

BOUHOULA compte à son actif trois brevets d’invention et plus de cent-quarante articles scientifiques dans des revues, des conférences et des workshops internationaux à comité de lecture et actes.

Il a décroché, en décembre 2016, le “Prix d’Excellence de la Recherche Scientifique” de l’Université de Carthage après avoir été classé Premier en Tunisie dans les disciplines “informatique” et “télécommunications”. Il a été également décoré Chevalier de l’Ordre de la République et Chevalier de l’Ordre National du Mérite dans le domaine de l’éducation et de la Science.

Le nouveau directeur du CNI est âgé de 51 ans. Il est marié et père de deux enfants.

