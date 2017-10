Tunisie-Education : Fawzi Bedhiafi appelle au recrutement de 1.200 professeurs suppléants 

Fawzi Bedhiafi, représentant de la Coordination des professeurs suppléants, appelle à la signature d’une convention claire et équitable entre le syndicat général de l’enseignement secondaire et le ministère de l’Education dans le but de régulariser la situation de cette catégorie d’enseignants.

Lors d’une rencontre avec des journalistes, vendredi 6 courant à Tunis, Bedhiafi a estimé que les recrutements doivent bénéficier aux personnes relevant du ministère de l’Education et non pas aux travailleurs dans le cadre de la coopération technique qui ont obtenu des contrats de travail dans les pays du Golfe et qui ne dépendent pas dudit ministère.

En outre, il demande au Syndicat général de l’enseignement secondaire à déployer plus d’efforts en vue de parvenir au recrutement de 1.200 professeurs suppléants qui viendront s’ajouter au groupe de 400 enseignants recrutés au début de l’année scolaire en cours.

Selon, il est également nécessaire d’actualiser la base de données relative aux enseignants suppléants qui couvre la période allant du 15 septembre 2008 au 30 juin 2016, étant donné que l’ancienne liste comprend les noms de personnes qui travaillent dans les secteurs public et privé et ceux qui opèrent à l’étranger.

Bedhiafi a parlé des grandes difficultés rencontrées par les professeurs suppléants qui ne perçoivent que 250 dinars par mois avec des retards de paiement de plusieurs mois, outre les contraintes de travail très pénibles puisqu’ils sont parfois obligés de se rendre dans des zones reculées pour enseigner alors que les professeurs titulaires dont le salaire est très respectable refuse de travailler en milieu rural, a-t-il dit.

Il convient de rappeler qu’un accord portant régularisation de la situation des enseignants suppléants du primaire et du secondaire a été signé le 19 septembre 2017.

A propos des instituteurs, l’accord stipule que la situation de 1.300 contractuels devrait être régularisée en septembre 2017. Les dossiers du nombre restant de suppléants seront régularisés sur deux étapes et en deux groupes égaux au cours de septembre 2018 et septembre 2019.

L’accord stipule, en outre, que la situation de 400 enseignants suppléants du secondaire sera régularisée au titre de l’année 2017/2018.

Celle de 1.200 autres suppléants sera réglée au cours de l’année scolaire 2018/2019.