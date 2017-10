Présidentielle 2017  : Comme prévu, Le Pen contre Macron

Emmanuel Macron vs Marine Le Pen, c’est l’affiche du second tour de l’élection présidentielle française. A ce stade, il n’y a donc pas eu de surprise.

Toutefois, le score entre les deux qualifiés risque d’être tellement serré que l’issue du second tour reste incertaine. D’ailleurs, ce qui est étonnant, c’est d’entendre beaucoup d’hommes politiques français appeler à «faire barrage» au Front national, comme si les électeurs qui se sont exprimés dans les isoloirs n’étaient pas Français.

Quel que soit le vainqueur du second tour, sa tâche ne sera pas du tout repos et pour lui et pour les Français. Surtout que les législatives pointent dans quelques semaines.

A part cela, si les premières estimations se confirment, pour la première fois dans la Ve République on aura pas un candidat de la Droite classique.

Deuxième enseignement, c’est le score historiquement faible du candidat de la Gauche traditionnelle.