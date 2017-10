Atelier de travail sur les mécanismes de développement de Tunisie Télécom

Le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique a organisé, jeudi 6 avril à Gammarth, en partenariat avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et Tunisie Télécom (TT), un atelier de travail sur les mécanismes de développement de la société nationale de télécommunications “Tunisie télécom”.

Cet atelier de travail a regroupé, lors d’une séance à huis clos, les différents intervenants en vue d’échanger les avis et d’examiner la réalité de Tunisie Télécom ainsi que les problématiques y afférent.

Il sera ainsi procédé à l’étude des alternatives plausibles dans un cadre participatif entre le ministère et l’UGTT afin de faire sortir l’entreprise de sa situation délicate, notamment celle financière. Il s’agit également de renforcer son positionnement sur le marché des télécommunications pour en faire un pionnier dans le domaine des technologies de la communication en Tunisie.

Le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf, a déclaré à l’ouverture des travaux que “cet atelier est un modèle en matière d’approche adoptée dans le regroupement des parties concernées, en vue de parvenir à une vision unifiée à même de développer l’entreprise en tant qu’acquis national”.

L’UGTT, a-t-il souligné, est un partenaire principal qui n’a cessé de jouer un rôle important dans l’histoire du pays pour un meilleur devenir de la Tunisie.

Maarouf a fait remarquer que la période de transition que vit la Tunisie, depuis la révolution (17 décembre 2010-14 janvier 2011) “exige de tous les intervenants dans les secteurs public et privé ainsi que de la société civile, de construire une approche saine permettant de réaliser le bien-être auquel nous aspirons tous”.

Il a précisé que le thème de l’atelier a été proposé par l’UGTT, précisant que toutes les idées constituent le point de départ, leur mise en oeuvre et les recommandations proposées par les experts et associés seront exposées à la clôture de l’atelier.

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré pour sa part que “nous sommes tous responsables et la responsabilité diffère d’une structure à une autre et nous travaillons pour assurer le changement et le développement, nos objectifs et choix consistant en la promotion de l’économie du pays, l’identification d’un équilibre entre le rôle social de l’UGTT et la garantie des droits sociaux et économiques des individus”.

“Nous sommes pour le partenariat fondé sur la valeur ajoutée en vue de réaliser ensemble l’efficacité économique”, ajoutant qu’ “il est nécessaire aujourd’hui de résoudre la crise de confiance et d’instaurer un partenariat réel et non trompeur pour tracer ensemble les objectifs et politiques”.