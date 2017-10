Prix Fondation Rambourg pour l’art et la culture 2018 : Ouverture des inscriptions à partir du 2 mai 2017

La présidente de la Fondation Rambourg Tunisie Olfa Terras a annoncé ce matin lors d’une conférence de presse organisée au Cinévog (Le Kram, banlieue nord) l’ouverture à partir du 2 mai des inscriptions à la seconde édition du Prix fondation Rambourg pour l’Art et le Culture au titre de l’année 2018. La date limite de dépôt des projets est fixée au 30 septembre 2017.

Ce prix qui vise à identifier de nouveaux talents, des projets innovants et à encourager la créativité et l’innovation, récompensera cinq lauréats parmi 15 finalistes pour leurs projets culturels dans les cinq domaines suivants : Arts plastiques et arts visuels (Dessin, peinture, gravure, sculpture, photo, vidéos, urban art), écriture (cinématographique, littéraire, théâtrale), spectacles vivants (danse, cirque, art de la rue, théâtre), industrie culturelle et numérique (édition, musique, bandes dessinées, jeux vidéos, mode, design) et artisanat et patrimoine.

Dans la perspective de son engagement pour promouvoir l’art et la culture en Tunisie et de l’encouragement des jeunes talents de la scène artistique tunisienne, la Fondation Rambourg informe que les inscriptions sont ouvertes pour tout artiste, artisan, coopérative, association, appelés à soumettre leurs projets sur le site du prix http://www.prixfondationrambourg.tn.

Ce prix, ouvert exclusivement à des candidats de nationalité tunisienne ou établis en Tunisie (ne dépassant pas 45 ans) récompense un projet artistique réalisé en Tunisie. Il est adressé à tous les jeunes tunisiens créateurs et novateurs de toutes régions confondues et de toutes expressions artistiques et qui, faute de moyens (manque de subventions, dons etc) n’arrivent pas à percer. L’objectif ultime de ce prix est de réaliser une cartographie de la situation des jeunes en Tunisie en vue d’identifier leurs besoins et préoccupations.

La sélection du lauréat de chacune des cinq catégories sera faite par un jury mixte composé d’experts tunisiens et étrangers dans le but d’accompagner les lauréats sur la scène nationale et internationale et de les faire bénéficier de l’avantage d’être soutenu par des personnalités de renommée nationale et internationale. Le jury réunit notamment l’universitaire et directrice de la BNT Raja Ben Slama, l’universitaire Hamadi Sammoud et le français Stephan Correa.

Les projets retenus doivent tendre à être pérennes à travers une exposition, une édition, une traduction ou la création d’une chaine de production.

Une dotation financière de 20 000 dinars sera décernée par un jury à un projet dans chacune des cinq catégories, afin que le lauréat puisse commencer, poursuivre et développer son idée ou le projet ainsi primé.

La publication des résultats et la remise des prix auront lieu au courant du mois de mai 2018 lors d’une cérémonie organisée par la fondation Rambourg à Tunis.

Créée en 2011, la Fondation Rambourg qui œuvre pour la promotion de l’Art et la culture dans le monde a depuis 2015 orienté son centre d’intérêt vers la Tunisie. Considérant la culture comme un secteur économique gagnant et un domaine créateur d’emplois de qualité, la fondation opère dans six domaines: la promotion de la culture, des arts et des lettres, le mécénat culturel, l’organisation événements culturels et artistiques, la création et gestion de projets et ateliers culturels et artistiques, la contribution à la vulgarisation de la culture et à la sensibilisation à l’art et à l’éducation, et l’appui aux créateurs et artistes.

Lire aussi :