Le Tunindex commence la séance du lundi dans le vert, en gagnant 0,12% à un niveau de 5569,58 points . A la hausse, LANDOR grimpe de 4,59%, à 8,43 D suivie par ONE TECH et ELECTROSTAR qui grimpent respectivement de 3,32% et 3,15% à 9 D et 4,25 D.

Dans le rouge, MPBS perd 2,46% à 3,17 D, tout comme AMI et UNIMED qui chutent respectivement de 1,95% et 1,91% à 9,02 D et 9,71 D, selon MCP.