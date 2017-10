Béja : 17 microcrédits accordés dans le cadre du programme d’autonomisation des femmes

La ministre de la femme, de la famille et de l’enfance, Néziha Laabidi, a remis, mercredi, à Béja, 17 décisions de microcrédits accordés aux bénéficiaires du programme d’autonomisation des femmes dans la région.

Le programme, lancé à Béja au deuxième semestre 2016, a permis d’accorder une première tranche de prêts au profit de 31 projets dans les secteurs de l’agriculture, les services et l’artisanat.

La ministre a indiqué, lors d’un point de presse consacré à la présentation du plan du ministère pour impulser l’initiative économique de la femme, que ce programme d’autonomisation économique profitera à 3000 tunisiennes.

Il vise, a-t-elle expliqué, à accroitre la participation de la femme à l’investissement et à l’entreprenariat, et à faire passer ce taux de 28% actuellement à 35% dans les mois à venir.

Des accords ont été signés avec diverses parties pour lutter contre l’exploitation économique des femmes, a-t-elle en outre souligné, ajoutant que le ministère œuvre à garantir une couverture sociale et des conditions de transport respectables aux travailleuses.

S’agissant du dossier de l’enfance, la ministre a déclaré à l’agence TAP que les objectifs fixés par le ministère pour l’année 2017 portent notamment sur l’amélioration de la qualité des services dans le domaine de la protection de l’enfance, et de permettre à chaque enfant d’accéder à un jardin d’enfants.

“La protection de l’enfance est une responsabilité collective”, a-t-elle insisté, appelant à dénoncer toutes les pratiques d’exploitation des enfants, dont le travail domestique des mineures et tout autre dépassement.

Et d’ajouter: “Le ministère travaille également sur le dossier des enfants et des femmes de retour des foyers de tensions, dans le cadre d’un programme global et en coordination avec une équipe gouvernementale comprenant les ministères concernés”.

En marge de sa visite dans le gouvernorat de Béja, Néziha Laabidi a remis un minibus à la délégation régionale de la femme, de la famille et de l’enfance, et inauguré un club pour enfants dans la délégation de Tibar.

Elle a également inspecté l’état d’avancement des travaux d’aménagement du centre de la jeune femme rurale de Djobba, et visité une exposition de produits du terroir.

La ministre a, par ailleurs, pris connaissance des activités du centre intégré pour l’enfance de Béja sud, du centre familial d’information et d’orientation psychologique et sociale, et du centre d’informatique pour enfants de Béja.