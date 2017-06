Tunisie Telecom renouvelle “sa confiance” au Festival de Carthage!

L’opérateur historique des télécommunications “Tunisie Telecom“ et le Festival de Carthage ont signé, dans la matinée du mercredi 21 juin 2017, le renouvellement de leur partenariat pour la 53ème édition du Festival de Carthage.

La convention de sponsorisation a été signée par Nizar Bouguila, président directeur général de Tunisie Telecom, et Mokhtar Rassaa, directeur de la 53ème édition du Festival de Carthage, au siège de Tunisie Telecom. Il faut noter au passage que cela fait une décennie que TT sponsorise ce festival, considéré parmi les plus importants du bassin méditerranéen.

A l’issue de la signature de la convention, M. Bouguila a rappelé que Tunisie Telecom et le Festival de Carthage entretiennent de solides relations de confiance, car l’opérateur des télécommunications a toujours visé à rapprocher le citoyen tunisien et la culture; laquelle culture fait même partie intégrante de la politique RSE de Tunisie Telecom, depuis de nombreuses années maintenant. Comprendre par-là que Tunisie Telecom fait du rapprochement entre le citoyen tunisien et la culture un axe fondamental dans sa politique sociale.

C’est dans ce cadre du reste et à l’instar des précédentes éditions, que celle de 2017 du Festival de Carthage sera entièrement et gratuitement diffusée sur des écrans géants dans tous les gouvernorats du pays, et ce grâce entre autres au sponsor devenu incontournable qu’est TUNISIE TELECOM.

Pour sa part, M. Rassaa s’est félicité de cette relation de partenariat entre le Festival et Carthage et Tunisie Telecom se soit renforcée au fils des années au point de faire l’opérateur des télécoms comme le plus important sponsor du Festival. Par conséquent, le président de la 53ème édition du Festival de Carthage n’a pas manqué de saluer TT pour avoir misé sur la culture…

M. Rassaa dira par ailleurs que la programmation de la présente édition du Festival est aussi variée que riche.