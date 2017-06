Coopération : La Mauritanie confie à la Tunisie la formation de ses cadres de santé

Les ministères tunisien et mauritanien de la Santé ont conclu, vendredi 2 courant, un accord visant à mettre en œuvre un programme de formation destiné aux cadres, personnel médical et paramédical, agents de la santé et responsables mauritaniens, à partir de septembre prochain.

En vertu de cet accord, le Centre national tunisien de la formation pédagogique des cadres de la santé s’engage à apporter l’appui technique aux écoles mauritaniennes de formation des cadres paramédicaux.

Signé par le Directeur du centre tunisien, Ridha Katâa et le Directeur de la programmation, de la coopération et de l’information au ministère mauritanien de la santé, Aslamou Oueld Mahjoub, cet accord prévoit la formation de 60 cadres de santé mauritaniens à partir de septembre prochain.

Une délégation du ministère mauritanien de la Santé effectue du 27 mai au 3 juin courant une visite en Tunisie dans l’objectif de renforcer les relations bilatérales, indique un communiqué du ministère.