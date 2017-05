Kia Tunisie obtient le “trophÃ©e de marque automobile de lâ€™annÃ©e 2017â€œ

City cars n’est pas à son premier prix en 2017. Après avoir remporté celui de “distinction des distributeurs Kia de la région MEA“ pour son professionnalisme et ses performances de vente exceptionnelle, Kia continue sur sa lancée en s’adjugeant le “trophée de marque automobile de l’année“ aux Tunisia Brand Awards (TBA).

Lire aussi: Mehdi Mahjoub – KIA : Les ambitions de City Cars

Le trophée a été remis à Mehdi Mahjoub, directeur général de City Cars, concessionnaire automobile de la marque Kia en Tunisie, lors de la cérémonie des TBA, organisée le 16 mai 2017 au Palais des congrès à Tunis.

Cette récompense n’est symbolise, encore une fois, la détermination des équipes City Cars à toujours placer la satisfaction client et la qualité de service au rang de leurs objectifs.

Autant dire que ce trophée l’encourage autant qu’il l’engage à toujours aller plus loin pour satisfaire ses clients à tous les niveaux.

Rappelons que la marque s’est fixée pour objectif pour 2017 d’être toujours plus proche de ses clients avec l’expansion de ses réseaux, pilier de sa réussite.

«Cette récompense est le fruit d’un travail de longue haleine. Je tiens à remercier toute l’équipe City Cars pour leurs efforts et leur professionnalisme, ainsi que le réseau», a déclaré Mehdi Mahjoub.

Kia tient aussi à remercier ses clients car cette victoire est aussi le fruit de leur confiance en la marque.

Pour rappel, le trophée TUNISIA BRAND AWARDS, organisé par Kim Events, l’institut national de la normalisation et la propriété industrielle (INNORPI) et l’UTICA s’est basée sur un sondage d’opinion auprès des consommateurs, et repose sur la confiance du consommateur et de la réputation de la marque sur le marché, et récompense les efforts déployés durant une année au niveau marketing et communication.