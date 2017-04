Kamel Ayadi présente au président de la République le Guide du gestionnaire public

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, s’est entretenu, mardi 25 avril, au Palais de Carthage, avec Kamel Ayadi, président du Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF), à l’occasion de la publication du “Guide du gestionnaire public”.

La publication de ce guide intervient dans le cadre des efforts du HCCAF visant à renforcer l’approche préventive en matière de protection de l’argent public et la garantie d’une bonne gestion, a déclaré Ayadi à la presse.

Le guide se base sur une étude globale de jurisprudence de la Cour de discipline financière sur une période de près de 25 ans. Le document évoque certaines erreurs de gestion récurrentes dans plusieurs domaines dont notamment la gestion des ressources humaines et de la rémunération, la gestion financière et comptable et la gestion des biens, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le Haut comité du contrôle administratif et financier organisera le 16 mai prochain une journée d’information pour donner un aperçu sur le contenu de ce guide et simplifier sa mise en application pour le gestionnaire public.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’issue de son entrevue avec le chef de l’Etat, Ayadi a précisé que le guide est axé sur quatre principaux volets, à savoir la gestion des ressources humaines et de la rémunération, les marchés publics et les appels d’offres, la gestion des biens et le volet financier et comptable.

Selon le président du HCCAF, le guide est considéré comme une référence pour le gestionnaire public en ce qui concerne les erreurs de qualification commises.

Le Guide du gestionnaire public est le premier du genre qui soit élaboré par le HCCAF, tandis que le dernier guide en date a été publié en 1995 par la Cour de discipline financière relevant de la Cour des comptes.