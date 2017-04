“Sawak Rohik” à partir du 5 avril à l’ISET de Zaghouan

Le lancement des tournées Universitaires dans les ISET ” “Up To Business Road show ” est prévu pour le 5 avril 2017 à l’ISET de Zaghouan.

Cette initiative a vu le jour afin de réduire l’écart qui ne cesse de se creuser entre les entreprises et les chercheurs d’emploi et d’optimiser l’employabilité des jeunes étudiants diplômés.

Grâce à une convention signée sur deux années avec la direction générale des études technologiques, ces tournées universitaires sont considérées comme le maillon de liaison entre les étudiants et l’environnement professionnel.

Up To Business Road Show, ciblera pour cette année les ISET de Zaghouan, Bizerte, Nabeul, Le Kef, Siliana et Sousse pour enchaîner avec une deuxième escale dans d’autres régions comprenant des établissements ISET durant l’année 2018,lit-on dans un communiqué publié par les organisateurs.

Avec un diagnostic montrant qu’un jeune diplômé n’est pas forcément employable, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s’est attaché à intégrer dans son programme de réforme des actions visant à améliorer l’employabilité des jeunes via des cycles de formations complémentaires à leurs acquis théoriques. Cette dimension qui se reflète notamment par le projet des Centres de Carrières et de Certifications des Compétences (4C) récemment lancé par le ministère pour booster l’employabilité et l’ouverture des universités sur l’environnement professionnel.

Le programme est axé sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes étudiants, à travers des conférences interactives basées sur des cas pratiques et se tenant sur deux sessions, l’une relative à l’Employabilité et la deuxième relative à l’Entrepreneuriat.

Les conférences porteront sur l’apprentissage des techniques de communication verbale et non verbale et le marketing de soi, nécessaires à tout candidat se présentant à un entretien d’embauche.