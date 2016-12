Kébili : Festival international du Sahara de Douz (13-16 janvier 2017)

La 49ème édition du festival international du Sahara de Douz se tiendra du 13 au 16 janvier 2017, a indiqué le directeur du festival lors d’une conférence de presse, tenue, mardi, à Tunis.

Placée sous le thème » festival du désert, héritage culturel et patrimoine touristique « , cette édition sera marquée par la célébration du centenaire du grand poète et écrivain Mohamed Marzouki, originaire de la région de Douz, a-t-il ajouté.

Des conférences, rencontres intellectuelles de littérature et de poésie ainsi que des expositions sont au menu de ce festival qui prévoit également des spectacles grandioses, programmés à la place de Hnich à Douz Ville, relatant l’histoire et le rythme de vie des gens du Sahara.

Fondé en 1910, le festival du Sahara de Douz est l’un des renommés festivals célébrant la culture saharienne et nomade au niveau international. Son objectif principal est de mettre en valeur le patrimoine de la tribu arabo-berbère des M’razigs (aussi appelés Marzougui). Il enregistre la participation de plusieurs troupes de Tunisie et de pays voisins ainsi que de nombreux visiteurs et touristes qui viennent découvrir le festival et la ville de Douz, surnommée « porte du désert ».