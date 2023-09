Journée du savoir 2023 : Tunisie Telecom renforce la cohésion sociale et sème les graines du futur

Le timing est parfait. Le choix du lieu l’est autant. En effet, lors d’une cérémonie organisée mardi 5 septembre 2023, soit à quelques jours de la rentrée scolaire – et universitaire -, l’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom, a tenu à honorer les enfants de ses employés et autres cadres. Pour cela, le management de l’entreprise publique a choisi l’Hôtel Laico Tunis, l’un des plus prisés de la capitale.

Entreprise citoyenne, dites-vous ? Tunisie Telecom l’est jusqu’à la moelle. Car en choisissant de récompenser les progénitures de ses cadres et employés, l’entreprise fait d’une pierre deux coups : elle tisse davantage les liens entre elle et ses employés, mais aussi sème au passage le sens de l’ambition et de la solidarité à leurs enfants

D’ailleurs, dans son speech de bienvenue, devant plus de 700 présents, le président directeur général de Tunisie Telecom, Lassaad Ben Dhiab, n’a pas manqué de dire qu’il est «… très heureux aujourd’hui, en tant que premier responsable de Tunisie Telecom, de participer à cette Journée du savoir qui est désormais une tradition tunisienne, afin d’honorer comme il se doit les lauréats des examens nationaux… ». A savoir sixième, neuvième, bac, maîtrise et doctorat. Soit un total de «277 élèves et étudiants, « tous filles et fils de nos agents Tunisie Telecom à l’échelle centrale et régionale », précisera-t-il.

Le PDG de Tunisie Telecom poursuit dans la même lancée pour encourager, d’abord par les mots, les lauréats et les parents. « Je suis très fier de ce que ces jeunes ont accompli, de ce que leurs parents, qui sont nos collègues, ont accompli. Car n’oublions pas les sacrifices, le temps et l’attention que cela nécessite pour faire aboutir des graines de talents aux plus hautes marches du système éducatif. Je saisis cette occasion pour les féliciter, je leur souhaite du courage, de l’endurance dans leurs efforts et leurs projets qu’ils soient scolaires, universitaires ou professionnels, mais je les encourage surtout à poursuivre leurs rêves, car c’est seulement quand on voit grand que l’on accomplit de grandes choses ».

Ben Dhieb rappelle également les efforts constants de Tunisie Telecom pour soutenir l’éducation, car l’entreprise est convaincue que «… les espoirs de développement économique et social de notre pays résident dans la qualité de notre jeunesse et de son avenir ».

En effet, il soulignera que « Tunisie Telecom partenaire de l’association ALMadanya et dans le cadre du programme « Fatma », assure le transport scolaire de 2 200 écoliers dans des zones rurales éloignées, et a ainsi permis de lutter durablement contre l’abandon scolaire qui est passé de 45% à seulement 0,05% en 4 ans ».

« Notre engagement pour l’éducation est multiple que ce soit dans le cadre de l’inclusion numérique où nous avons connecté 164 écoles à internet et distribué des dizaines de tablettes numériques dans 257 écoles ou que ce soit à travers le projet Ichmilni qui va permettre de former les populations des zones blanches nouvellement connectées à utiliser les outils numériques. A chaque fois, l’entreprise Tunisie Telecom est présente, impliquée et déterminée à soutenir la jeunesse et l’éducation », ajoute-t-il.

Au cours de cette Journée du savoir, 277 élèves et étudiants ont été récompensés (6ème, 9ème, bac, maîtrise et doctorat) ; tous et toutes sont des enfants de cadres et employés de Tunisie Telecom ayant réussi leur examen de passage avec mention « bien » ou très bien.

Nous ne pouvions terminer notre article sans citer ce fait qui a attiré l’attention de tous les présents dans la salle archicomble. Il se trouve que la maman des triplés qui ont décroché avec la mention très bien leur bac en juin 2023, travaille au sein de Tunisie Telecom dans la région de Sfax.