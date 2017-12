15ème congrès de l’union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Jendouba

Les travaux du 15ème congrès de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) de Jendouba, ont été ouverts, en présence de plus de 370 adhérents qui représentent cinq secteurs, 46 chambres et 8 unions locales: 90 adhérents dans le secteur du commerce, 163 dans le secteur des services, 91 dans le secteur des métiers, 7 dans le secteur de l’artisanat et 25 dans le secteur de l’industrie.

Quelque 47 candidats sont en lice pour les 25 sièges du bureau exécutif régional de l’UTICA. Certains candidats se sont représentés comme l’ancien président, Nabil Inoubli.