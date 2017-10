Ressources propres de l’Etat : Impératif de mobiliser toutes les forces vives de la nation

Le ministère des Finances œuvre actuellement à la concrétisation des différents points conclus avec la partie syndicale, en coopération avec les ministères et les structures concernés, annonce le département des Finances dans un communiqué publié, mercredi.

La même source a exprimé sa préoccupation après la décision de grève de trois jours observée par les agents des recettes des finances et des bureaux d’impôts, qualifiant ce durcissement “d’injustifié”, eu égard à la conjoncture difficile que traversent les finances publiques.

“Le pays a besoin de mobiliser toutes ses forces vives en vue de renforcer les ressources propres de l’Etat”, ajoute le communiqué. Et de préciser que le ministère et la partie syndicale sont parvenus à se mettre d’ accord sur la plupart des revendications.

S’agissant de l’amendement de l’article 2 du statut de la fonction publique, il est actuellement présenté à l’Assemblé des représentants du peuple (ARP), précise encore le ministère, réitérant son attachement au dialogue avec la partie syndicale.

Le ministère des Finances a appelé tous ses agents et fonctionnaires à faire preuve de responsabilité et à veiller à assurer le bon déroulement des services accordés aux citoyens et aux entreprises.